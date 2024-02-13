كول بالمر يبصم على إحصائية مرعبة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق اللاعب كول بالمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، رقم مميز له مع البلوز، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما تألق بشكل لافت للنظر خلال مشاركته في المباريات الماضية.

تشيلسي يتفوق على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ونجح فريق تشيلسي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كول بالمر يتألق مع تشيلسي في مباراة كريستال بالاس

وتمكن اللاعب كول بالمر نجم فريق تشيلسي، من صنع الهدفين الثاني والثالث لصالح البلوز، والذي سجلهما كلا من إنزو فيرنانديز، وجالاغير، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

كول بالمر يبصم على إحصائية مميزة مع تشيلسي

وسجل كول بالمر مع فريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، 10 أهداف، و6 أسيست، وبذلك فإنه وصل إلى 16 مساهمة تهديفية في البريميرليج، بالإضافة إلى 20 مساهمة خلال مشاركته بجميع البطولات مع البلوز.