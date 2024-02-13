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أحمد جودة - القاهرة - يتوقع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، مواجهة صعبة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام تشكيلة منتعشة ومنافسة من كوبنهاغن وذلك قبل المباراة التي ستقام على ملعب باركن.

جوارديولا يعلق على مواجهة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ويعود كوبنهاغن، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى متفوقًا على مانشستر يونايتد وغلطة سراي التركي، خلف بايرن ميونخ فقط للمنافسات بعد عطلة شتوية استمرت شهرين.

وحقق مانشستر سيتي عشرة انتصارات متتالية في كافة المسابقات لكن مدربه الإسباني ليس راضيًا بالتأكيد مع استئناف فريقه مشوار الدفاع عن لقبه الأوروبي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي "رأينا ما يمكن أن يفعله كوبنهاغن أمام مانشستر يونايتد وغلطة سراي في مجموعة صعبة حقًا. عندما رأيت ما فعلوه قلت في نفسي رائع حقًا.

"سيكون الفريق متعطشًا للمنافسة ومفعمًا بالطاقة. لا أعرف كيف سيكون إيقاعه ولكني أتمنى أن نكون في مستوى جيد للمنافسة. علينا أن نكون مستعدين ذهنيًا. علينا أن نكون مستعدين للمعاناة لأنها ستكون مباراة صعبة. في العادة، حدسي لا يكذب علي".

ويتمتع فريق غوارديولا بروح معنوية جيدة بعد عودة هدافه إرلينغ هالاند للملاعب يوم السبت الماضي وتسجيله هدفين في الفوز 2-0 على إيفرتون بعد غياب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وقال المدرب الإسباني عن المهاجم النرويجي "إنه قوي للغاية من الناحية الذهنية. بعد هدف واحد يريد هدفًا ثانيًا ثم ثالثًا. نحن سعداء بعودته بعد شهرين من الغياب".

وأضاف "ترون أرقامه في دوري أبطال أوروبا، حتى (ليونيل) ميسي ليس لديه هذه الأرقام في سنه. إنه أمر لا يصدق".

وذلك في إشارة للمهاجم البالغ عمره 23 عامًا والذي سجل 52 هدفًا في 53 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع سيتي وبروسيا دورتموند.

واستعاد غوارديولا أيضًا لاعب الوسط كيفن دي بروين بعد غياب خمسة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.