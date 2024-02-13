نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. تعرف على بديل بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق لايبزيج الألماني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر فبراير الجاري، بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ريد بول آرينا" معقل الفريق الألماني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، مساء اليوم الثلاثاء عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، حيث تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

