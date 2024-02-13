نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد مجددًا بالمنع من القيد والسبب مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء صدمة قوية تمثلت في إمكانية منع الفريق من القيد مجددًا خلال الفترة القادمة بسبب واحدة من القضايا التي مازالت تنظر أمام الفيفا.

الزمالك مهدد مجددًا بالمنع من القيد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن عمرو ادهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المكلف بالقضايا الدولية التي يرفعها اللاعبون والمدربون السابقون للقلعة البيضاء يسعى بكل ما اوتي من قوة لحل واحدة من الأزمات الجديدة التي تتمثل في المستحقات المالية الخاصة بالبرتغالي جايمي باتشيكو.

ويرغب المسؤولون في نادي الزمالك إلى اقناع باتشيكو بضرورة الحصول على تلك المستحقات بصورة ودية خلال الفترة الحالية وذلك قبل في نظر الدعوى المقدمة بواسطته في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

30 أبريل موعد النظر في قضية باتشيكو

وتتمثل تلك الشكوى في حصول باتشيكو على المستحقات المتأخرة له خلال فترة تدريبه للزمالك في 2021 وهي التي تبلغ 450 ألف دولار أمريكي.

ومن المُنتظر أن يتم النظر في تلك القضية يوم الثلاثين من شهر أبريل وفي حالة عدم السداد قد يتم اللجوء إلى منع الزمالك من القيد مرة أخرى.

يُذكر أن الزمالك سبق وأن نجح في اعادة فتح القيد بعد التخلص من كافة القضايا التي كانت عليه آخرها النسبة الخاصة بانتقال سامسون اكينولا من كاراكاس الفنزويلي.