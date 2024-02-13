نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقة الأغلى في التاريخ.. اتحاد جدة يصر على ضم محمد صلاح براتب فلكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة مساعيه للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

اتحاد جدة يصر على ضم محمد صلاح

وقالت صحيفة اتلتيك البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء أن نادي اتحاد جدة سيقدم عرض لضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو.

وسيجعل ذلك الرقم مو صلاح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حيث ستتخطى القيمة الخاصة بانتقاله للعميد مبلغ 222 مليون يورو الذي تم دفعه بواسطة باريس سان جيرمان لبرشلونة في 2017 كقيمة الشرط الجزائي في عقد قائد السيليساو.

وأكملت الصحيفة تقريرها أن نادي اتحاد جدة بات على استعداد من أجل توفير 85 مليون يورو كراتب سنوي من أجل اقناع الفرعون المصري بالرحيل عن قلعة انفيلد والانضمام لكتيبة العميد في الصيف.

ولا يعد اتحاد جدة الفريق الوحيد الذي يهتم بضم صلاح حيث وضعته إدارة باريس سان جيرمان على لائحة التعاقدات حال رحل كيليان مبابي بنهاية عقده صوب نادي ريال مدريد في صفقة مجانية.