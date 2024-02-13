نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اعترض الأهلي على إقامة نهائي الكأس بالسعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لم يعترض مطلقًا على إقامة نهائي كأس مصر مع الزمالك، في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي اعتراض على الأمور المادية خصوصًا وأن البطولة ملك للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اتحاد الكرة من حقه اختيار مكان نهائي كأس مصر، ولديه كافة الحقوق التسويقية الخاصة باللقاء، بشرط ابلاغ الأندية قبل اللقاء بوقت كافٍ".

وأضاف: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لو حضر نهائي كأس مصر سيتم معاملته وفقًا للبروتوكول الرسمي وكذلك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، سوف يحصلان على أفضل معاملة، والمستشار تركي آل الشيخ سوف يتعامل بأفضل معاملة مع مسئولي الناديين، البروتوكول التنظيمي مختلف عن أي أمور آخرى".

وأكمل: "العلاقات المصرية السعودية والتعاون الدائم بين الطرفين مستمر ولن يستطيع أحد التفرق بين البلدين، وسيكون هناك تبادل منفعة وشراكة مستمرة، ونثمن تلك الخطوة من جانب مسئولي المملكة العربية السعودية".

وتابع: "ما المانع في إقامة نهائي كأس مصر في أي دولة عربية، لا يجب الانزلاق للشائعات ونظريات المؤامرة مطلقا، نحن نعيش في فترة اصبح الكلام عن المؤامرة سهل تصديقه".

وأكد: "مصر لن ترضخ لأي ضغوط مطلقًا، ولن ينجح العدو الصهيوني في تنفيذ أطماعه، وستظل مصر تتصدى لأي مخططات صهيونية".

وأتم: "تركي آل الشيخ يمثل السعودية في التعاون مع مصر رياضيا وفنيا، ولا توجد أي أزمة لدى الأهلي والزمالك في إقامتها بالسعودية".