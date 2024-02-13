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أحمد جودة - القاهرة - قد ينضم لاعب الوسط الشاب فيديريكو ريدوندو، نجل اللاعب الأرجنتيني السابق فيرناندو ريدوندو، للنجم ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي الأمريكي.

نجل فيرناندو ريدوندو يرافق ميسي في إنتر ميامي

ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية، فإن المحادثات بين ناديه الحالي، أرخينتينوس جونيورز وإنتر ميامي، متقدمة للغاية وسط توقعات بأن يسافر نجل لاعب ريال مدريد وميلان السابق قريبًا للعب في الدوري الأمريكي الممتاز.

وكان صاحب الـ21 عامًا، الذي تأهل بين صفوف أرخينتينوس جونيورز، مثل والده، له دورًا رئيسيًا في تأهل منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما لأوليمبياد 2024.

ويسعى نادي انتر ميامي لإستقطاب العديد من النجوم المميزين حيث كانت آخر الصفقات التي نجح في الحصول عليها الاوروجوياني لويس سواريز قادمًا من صفوف نادي جيرميو البرازيلي.

وتضم كتيبة تاتا مارتينو مجموعة من الاسماء اللامعة إلى جانب ميسي وسواريز مثل بوسكيتس وجوردي البا مع وجود بعض التأكيدات التي انفردت بخبر توقيع مودريتش للفريق الامريكي في الصيف القادم.