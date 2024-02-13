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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب داريل دايك، مهاجم منتخب الولايات المتحدة عن الملاعب حتى نهاية 2024 بعد تعرضه للإصابة في وتر أخيل للقدم اليسرى مع فريقه وست بروميتش ألبيون.

تأكد غياب دايك مهاجم منتخب أمريكا حتى نهاية 2024

وعانى دايك من الإصابة في خامس مباراة له منذ تعافيه من إصابة في وتر أخيل للقدم اليمنى وهي التي سبق وأن ابعدته عن الكثير من المباريات.

وقال دايك في بيان "أحاول استيعاب الأمر لكن بصراحة لا أستطيع. لا أعتقد أنني أستطيع اللعب لفترة".

وأضاف "كم رسائل الفيديو والتعليقات التي تلقيتها لا تصدق. الأمر الذي لمس قلبي وروحي كثيرا. لقد بكيت عدة مرات".

وتعرض دايك، 23 عاما، للإصابة خلال مباراة وست بروميتش أمام إيبسويتش تاون في دوري البطولة الإنجليزية، في الموقعة التي جمعت الفريقان يوم السبت الماضي لحساب مواجهات التشامبيونشيب.