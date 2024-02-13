نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز لـ "دوت الخليج الرياضي": لا نمانع رحيل أي لاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن سياسة الإدارة التنفيذية للسماوي برئاسة ممدوح عيد خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " موضحًا أن السياسة التي ستسير بها الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة، هي سياسة الاستفادة من وراء رحيل بعض اللاعبين ما دام كانت رغبتهم.

حيث أكد المصدر، أن إدارة السماوي تتعامل بإحترافية شديدة مع تلك الملفات، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب وراء نجاح أي صفقة منتقلة إلى أي نادٍ.

بيراميدز لـ " دوت الخليج الرياضي " لا نمانع رحيل أي لاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة

وتابع، لذلك يجب مراعاة مصلحة النادي وهي لم تتعارض نهائيًا مع مصلحة أي لاعب داخل الفريق.

وعن إنتقال رمضان صبحي تحديدًا إلى الزمالك، أكد المصدر أنه لم يوجد أي تفاوض خلال الفترة الحالية لرحيل أي لاعب عن الفريق بنهاية الموسم.

وأشار إلى أنه في حالة إذا جاء عرض لنجم منتخب مصر والفريق رمضان صبحي خلال المرحلة المقبلة، ستتمّ مناقشة العرض بشكل أحترافي، والتحدث مع اللاعب من أجل حسم الموقف النهائي.

وأوضح، خلال كل ميركاتو يتحدث الجميع عن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، مؤكدا أن تلك التفاوض وهمي ولا أساس له من الصحة ولا يتفاوض الزمالك من أجل رمضان صبحي خلال فترات الانتقالات الماضية.

وأتم، رمضان صبحي خلال الفترة الحالية يصب كامل تركيزه مع الفريق ويطمح لتحقيق لقب خلال هذا الموسم.

