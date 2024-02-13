برشلونة يرصد صفقة مجانية من أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي برشلونة، التعاقد مع صفقة مميزة من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل دعم صفوفه في الموسم الجديد.

برشلونة يراقب وضع هيرموسو

وحسب الإعلامي الشهير جيرارد روميرو فأن نادي برشلونة يريد الحصول على خدمات ماريو هيرموسو في الفترة القادمة.

وأشار روميرو إلى أن ماريو هيرموسو قد ينضم إلى برشلونة بشكل مجاني في الصيف، بعدما يصبح لاعبًا حرًا في السوق عقب انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد.

ويلعب هيرموسو في مركزي المدافع والظهير الأيسر، وسبق له تمثيل ريال مدريد وبلد الوليد وإسبانيول قبل انضمامه إلى أتلتيكو مدريد في 2019.