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أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب منتخب غينيا الإستوائية وفريق إنترسيتي دي أليكانتي الإسباني، إيميليو إنسوي، أن فوزه بجائزة "الحذاء الذهبي" وكونه هداف بطولة الأمم الأفريقية كان "حلما" بالنسبة له.

إنسوي: فوزي بالحذاء الذهبي "حلم تحقق"

وقال الظهير الأيمن الغيني الإستوائي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "ما أعيشه هذا العام هو حلم. لقد كنت متحمسا جدا لتقديم بطولة أمم إفريقيا بشكل جيد، لكنني لم أتوقع أن أسجل هذا العدد من الأهداف. أنا سعيد للغاية بإنهاء البطولة على رأس قائمة الهدافين".

وتمكن إنسوي من تسجيل 5 أهداف في البطولة، وغاب اللاعب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام ألخيثيراس بدوري الدرجة الثالثة نظرا لاضطراره للسفر إلى كوت ديفوار لاستلام جائزة "الحذاء الذهبي" كهداف البطولة.

وأحرز لاعب منتخب غينيا الاستوائية أهدافه الخمس خلال دور المجموعات بعد تسجيل ثنائية في شباك غينيا بيساو وثلاثية "هاتريك" في شباك كوت ديفوار، الذي توج باللقب بعد الفوز على نيجيريا (1-2) في النهائي.

يذكر أن إنسوي (34 عاما) ولد في مايوركا وشارك مع منتخب إسبانيا في مختلف المراحل العمرية تحت 16 عاما وتحت 21 عاما كما شارك أيضا في مونديال تحت 20 عاما، وفي عام 2013 وبعد عدم استدعائه للفريق في أوليمبياد لندن 2012 قبل إنسوي عرض غينيا الاستوائية للعب باسمها.

