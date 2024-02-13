ريال مدريد يفرض على مبابي مركز مختلف

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أحمد جودة - القاهرة - يتجه نادي ريال مدريد، لإشراك النجم الفرنسي كيليان مبابي في مركز جديد، وذلك حال انضمامه لصفوف "الملكي" خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يضع مبابي في مركز المهاجم

يرغب نادي ريال مدريد، في تدعيم صفوفه بضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي القادم.

ويستعد ريال مدريد، لتقديم عرض جديد من أجل مبابي، لحسم صفقة ضمه لصفوف الفريق بعد مفاوضات سابقة لم تُكلل بالنجاح.

وحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فأن كيليان مبابي سيشارك كمهاجم رقم "9" حال قدومه إلى صفوف ريال مدريد بسبب مستوى جونيور فينيسيوس في الجناح الأيسر.

وكان مبابي، قريبًا من خطوة الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022 ولكنه قرر تمديد عقده لمدة عامين مع باريس سان جيرمان؛ ليغلق صفحة قدومه للملكي مؤقتًا.