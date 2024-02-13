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أحمد جودة - القاهرة - بسعادة كبيرة وحفاوة بالغة استقبل الأردنيون منتخبهم الوطني لكرة القدم في إستاد عمان الدولي بعد إنجازه التاريخي بالتأهل لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى.

وحل منتخب الأردن وصيفًا بالخسارة 1-3 أمام قطر صاحبة الضيافة في النهائي الذي أقيم على إستاد لوسيل يوم السبت 10 فبراير.

وتجمع ألوف الأردنيين للاحتفال مرحبين باللاعبين "النشامى" خلال حفل انتهى بإطلاق ألعاب نارية.

أمم آسيا.. الأردنيون يستقبلون "النشامى" بحفاوة

ولعب الأردن أول نهائي له في كأس آسيا سعيًا للحصول على أول لقب كبير، لكن قطر هي التي فازت أمام جمهور عدده 86492.

وتُوِجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019 التي أقيمت في الإمارات عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية بأبوظبي.

وبات منتخب قطر خامس فريق يحتفظ باللقب الآسيوي بعد اليابان في عامي 2000 و2004 والسعودية عامي 1984 و1988 وإيران 1972 و1976 وكوريا الجنوبية 1956 و1960.