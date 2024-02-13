نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حضور جوزيه جوميز.. حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك يؤازرون فريق 2005 أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مباراة فريق الشباب مواليد 2005، أمام الأهلي المقامة على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء.

حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك يؤازرون فريق 2005 أمام الأهلي



وفي نفس الوقت حضر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لملعب المباراة من أجل متابعة العناصر المميزة من فريق الشباب، كما تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وأحمد مجدي المدرب المساعد لمتابعة اللقاء.



ويتواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري ورامي نصوحي، أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة قمة الشباب.



ويلتقي فريق 2005 بالزمالك الذي يقوده محمد عبدالله مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

