نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من ريال مدريد بشأن كروس ومودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي ريال مدريد، منح نجمي الفريق الملكي حق تقرير المصير بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

رومانو: ريال مدريد يمنح كروس ومودريتش حق تقرير المصير

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد يترقب معرفة موقف الثنائي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

وأوضح رومانو، أن لوكا مودريتش وتوني كروس هما من أفضل اللاعبين في العالم، وقد اكتسبا الحق في تقرير مصيرهما فيما يتعلق بالبقاء في ريال مدريد أم لا.

ولفت رومانو إلى أنه أنشيلوتي يعتقد أن كروس ومودريتش يجب عليهما الاعتزال عندما يكونوا في القمة.

وأصبحت الكرة الآن، في ملعب كروس ومودريتش ليحددان موقفهما ما بين البقاء أو الرحيل عن ريال مدريد في الفترة القادمة.