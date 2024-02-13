نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبطال أوروبا".. نوير يقود بايرن ميونخ أمام لاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد قائد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مانويل نوير، للتدريبات اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يحرس عرين الفريق خلال لقائه ضد مضيفه لاتسيو الإيطالي غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصل مانويل نوير على راحة الإثنين بعد أن غاب عن تدريبات الأسبوع الماضي بأكمله بسبب مشكلة في الركبة، قبل أن يتواجد في خسارة بايرن ميونخ القاسية 0-3 أمام مضيفه بايرليفركوزن، يوم السبت الماضي، بالدوري الألماني.

"أبطال أوروبا".. نوير يقود بايرن ميونخ أمام لاتسيو

ويأمل بايرن في مداواة جراحه المحلية، حينما يحل على لاتسيو، بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، والظفر بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته قبل مباراة العودة، التي تقام في الخامس من مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.

ومن المتوقع أن يقوم توخيل بإشراك جوشوا كيميش وتوماس مولر في القائمة الأساسية للفريق بعد تعرضه لانتقادات لاستخدامهما كبديلين فقط في الشوط الثاني في مواجهة ليفركوزن، التي تسببت في بقاء بايرن بالمركز الثاني بترتيب الدوري الألماني بفارق 5 نقاط خلف منافسه، الذي يتربع على القمة منفردًا.

ويعاني بايرن من عدة إصابات بين صفوفه، حيث ضمت قائمة المصابين كل من ألفونسو ديفيز، كونراد لايمر، سيرج نابري وكينغسلي كومان قبل مواجهة لاتسيو، الذي يتواجد في المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي حاليًا.