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أحمد جودة - القاهرة - كرمت اليونان، المدرب الألماني أوتو ريهاجل، الذي قاد منتخب اليونان للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2004"، على إنجازاته التي حققها طوال مسيرته كلاعب ومدرب.

اليونان تكرم المدرب الألماني أوتو ريهاجل

وقام كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، بتكريم ريهاجل، 85 عامًا، في حفل أقيم مساء أمس الإثنين، معربًا عن شعوره بتأثر عميق لتكريم الرجل، الذي قاد البلاد لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية قبل 20 عامًا.

وقال ميتسوتاكيس، عقب تسليم ريهاجل جائزة الحياة اليونانية: "لن ننسى صيف 2004 أبدًا".

وتولى ريهاجل، الذي توج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" مع فريقي فيردر بريمن، وكايزرسلاوترن، وكذلك كأس الكؤوس الأوروبية مع بريمن، تدريب منتخب اليونان ما بين عامي 2001 و2010.

وشارك المنتخب اليوناني في أمم أوروبا عام 2004؛ حيث كان بعيدًا تمامًا عن دائرة المرشحين للتتويج باللقب القاري، لكنه تغلب على منتخب البرتغال "المضيف" في المباراة الافتتاحية، ثم انتصر على منتخب فرنسا بدور الثمانية، قبل أن يفوز مجددا على البرتغاليين في المباراة النهائية ويتوج باللقب آنذاك في مسيرة أسطورية مازالت خالدة في أذهان محبي الساحرة المستديرة حتى الآن.