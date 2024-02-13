نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفني لمنتخب مصر.. ما هو أجر حسام حسن ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية كشفت عن تفاصيل تعاقد اتحاد الكرة المصري مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لتولي قيادة المنتخب الوطني وتشكيل الجهاز الفني، بديلًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

الفراعنة خرجوا من بطولة كأس الأمم الإفريقية بأداء ضعيف، مما أدى إلى إقالة فيتوريا.

حسام حسن سيتولى الدور الفني للفريق براتب شهري قدره مليون جنيه، بينما يحصل الجهاز المعاون على 800 ألف جنيه.

حتى الآن، لم يُعلن اتحاد الكرة عن التشكيلة النهائية للجهاز الفني.

تجهز الفريق لمشاركته في تصفيات كأس العالم المقبلة في 2026، حيث سيلعب ضد منتخب بوركينافاسو في يوليو المقبل، وسيشهد الفريق مباريات ودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا في مارس المقبل.

أجر حسام حسن بعد توليه تدريب المنتخب المصري يبلغ مليون جنيه شهريًا، بينما يتلقى باقي أعضاء الطاقم المساعد 800 ألف جنيه.