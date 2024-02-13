برشلونة يدرس خيارين بخصوص مستقبل دي يونج

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي برشلونة، خيارين بخصوص مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق الكتالوني، وذلك قبل قدوم فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام.

دي يونج يرفض الرحيل عن برشلونة

أوضح الإعلامي فيران كورياس التابع لصحيفة “سبورت” الإسبانية، إن برشلونة يعيد النظر في وضع دي يونج بسبب راتبه المرتفع.

وقال كورياس إن راتب دي يونج المرتفع يُمثل مشكلة لدى النادي الكتالوني، وهناك رغبة لتصحيح هذا الأمر.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه إدارة برشلونة تفكر في أن يُجدد يونج أو سيتم النظر من جديد في مسألة بيعه لأي نادٍ آخر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر كورياس أنه دي يونج سيرفض مجددًا فكرة بيعه كما فعل في صيف 2022، وسيقف أمام رغبة إدارة برشلونة في التخلي عنه.