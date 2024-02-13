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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم نادي طلائع الجيش تدريباته مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضه العسكري استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

طلائع الجيش يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

يدخل نادي طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

يسعى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

يحتل نادي طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 17 نقطة من 11 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي طلائع الجيش في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على المصري بضربات الترجيح.

موعد مباراه طلائع الجيش والإتحاد السكندري في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الاسكندرية.

