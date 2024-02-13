نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس برشلونة يوجه التحذير الأخير إلى تشافي.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، رسالة نارية إلى المدير الفني تشافي هيرنانديز بعد التعادل المخيب مع غرناطة بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهم، في بطولة الدوري الإسباني، ليلة الأحد الماضية.

لابورتا الغاضب يحذر تشافي قبل قرار الإقالة

أبدى لابورتا، عقب المباراة، انزعاجه الشديد من مستوى الفريق وتذبذب النتائج والابتعاد عن صدارة الدوري الإسباني، وحذر تشافي من أي تعثرات جديدة.

وقال الصحفي الإسباني خافي ميجيل، أن لابورتا كان غاضبًا للغاية بعد مباراة برشلونة وغرناطة الأخيرة، ووجه إنذارًا حاسمًا إلى تشافي، قائلًا له: “لا يمكننا أن نفشل بعد الآن”.

وأشار ميجيل، إلى أن لابورتا برسالته يشير إلى مباراتي سيلتا فيجو ونابولي الإيطالي القادمتين يومي 17 و21 فبراير الجاري، وأنه حال حدوث أي نتائج مدوية سوف تُعجل بإقالة تشافي من منصبه.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، من 24 جولة.