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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة عن تشكيلته المختارة لمباراته أمام المصري بالجولة الثانية عشر من الدوري.

علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة المصري في دوري نايل

وضمت التشكيلة كل من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: عبد الله عبادي، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول

خط الوسط أحمد محمود ، محمد الدغيمي، رضا صلاح، كمال أبو الفتوح

خط الهجوم من الثلاثي أيمن موكا، أرنو راندريانانتيناينا، والكاميروني فرانك ايتوجا

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من أحمد مسعود ، احمد شوشة ، محمد الصباحي، نور السيد، محمود العوكش، أشرف مجدي، محمد دونجا، ايمانويل لاكي، مازن ياسر.

موعد مباراة المصري والجونة

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

وتنقل مباراة المصري والجونة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.



ابراهيم محمد حكمًا لمباراة المصري والجونة

ويدير هذه المباراة الطاقم التحكيم المكون من: ابراهيم محمد حكمًا للساحة ومعه كل من صالح عفيفي وماجد المليجي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمود الدسوقي.

