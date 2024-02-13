نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري الرسمي لمباراة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لمباراته أمام نظيره فريق الجونة بالجولة الثانية عشر من الدوري.

تشكيل المصري ضد الجونة

وضمت التشكيلة كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد طارق، حسين السيد لخط الدفاع، عمرو موسى، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، احمد عيد، أحمد أيمن منصور، معتز زدام، يوسف الجوهري، أمادو با، صلاح محسن، غيلاس قناوي، ليستويل أمانكونا.

موعد مباراة المصري والجونة في الدوري المصري

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

وتنقل مباراة المصري والجونة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

إبراهيم محمد حكمًا لمباراة المصري والجونة

ويدير هذه المباراة الطاقم التحكيم المكون من: ابراهيم محمد حكمًا للساحة ومعه كل من صالح عفيفي وماجد المليجي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمود الدسوقي.