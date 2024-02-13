نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ts تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 الناقلة لمباريات الدوري المصري بعد العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تثير قناة أون تايم سبورت استفسارات العديد من عشاق كرة القدم الباحثين عن ترددات القنوات الرياضية. تعتبر أون تايم سبورت من القنوات المشهورة في عالم الرياضة، حيث تلعب دورًا مهمًا في نقل الأحداث الكروية وتحظى بجمهور ضخم من مشاهدين يمتد إلى ملايين من دول العالم العربي والأجنبي.

إضافة إلى ذلك، تقدم تحليلات شاملة للمباريات، خاصة كأسي آسيا وإفريقيا. سنتعرف اليوم على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات:

- المعدل: 28500

- الاستقطاب: أفقي

- تردد القناة: 10853

تردد قناة أون تايم سبورت 2:

- تردد القناة: 10853

- المعدل: 27500

- الاستقطاب: أفقي

لضبط قناة أون تايم سبورت على تلفازك، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح جهاز التلفاز واستخدم ريموت الكنترول.

2. اختر "التركيب" أو "البحث اليدوي" من قائمة الإعدادات.

3. أدخل بيانات تردد القناة الجديد.

4. حدد نوع القمر الصناعي.

5. اضغط على "بحث" وانتظر حتى يتم تحميل القنوات.

6. اضغط على "حفظ" لتثبيت الإعدادات.

يرجى مراعاة أن هذه الخطوات قد تختلف باختلاف الأجهزة، وتكون خطوة "التركيب" مثلًا تظهر كـ "البحث اليدوي" أو "إضافة قناة" في بعض الأجهزة.