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أحمد جودة - القاهرة - وضع كاوازاكي فرونتال الياباني قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزًا ثمينًا (3-2) من ملعب مضيفه شاندونج تايشان الصيني، اليوم الثلاثاء، على إستاد مركز جينان الأولمبي الرياضي في جينان، بذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

كاوازاكي يسقط شاندونج بثلاثية بدوري أبطال آسيا

افتتح اريسون التسجيل لكاوازاكي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، فيما أضاف مارسينيو الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يقلص في ناندو الفارق، بتسجيله الهدف الأول لشاندونج في الدقيقة 67.

وتكفل واكيهيرو ايناجا بتسجيل الهدف الثالث لكاوازاكي في الدقيقة 79، بينما أحرز جادسون مورايس الهدف الثاني لمصلحة شاندونج في الدقيقة 85.

وأصبح يكفي الفريق الياباني التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (تودوروكي) في كاوازاكي، من أجل حجز مقعد في دور الثمانية للبطولة.

كان كاوازاكي فرونتال تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لأولسان هيونداي الكوري، و9 لجوهور دار التعظيم الماليزي، في حين بقي رصيد باثوم يونايتد التايلاندي خاليًا من النقاط.

في المقابل، حصل شاندونج تايشان على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة خلف يوكوهاما مارينوس الياباني، وبفارق المواجهات المباشرة أيضًا أمام اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي، في حين بقي رصيد كايا ايلويلو الفلبيني خاليًا من النقاط.