نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة ريال مدريد امام لايبزيج اليوم 13 فبراير 2024 فى دورى ابطال اوروبا وما القنوات الناقلة للقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجه ريال مدريد في مواجهة صعبة مع نادي لايبزيج الألماني في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

يبحث مشجعو الكرة الأوروبية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة للمباراة، ونقدم لكم تفاصيل التشكيلة المتوقعة لكل فريق.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

- حارس المرمى: كيبا أريزابالاغا

- خط الدفاع: فيرلان ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديغير، لوكاس فاثكيز

- خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، لوكاس مودريتش

- خط الهجوم: براهيم دياز، رودريغو، خوسيلو

تشكيلة لايبزيج المتوقعة:

- حراسة المرمى: بلاسويش

- خط الدفاع: هينريشس، سيماكان، أوربان، راوم

- خط الوسط: سيفالد، شلاغر، سيمونس

- خط الهجوم: فيرنر، أولمو، أوبيندا

موعد المباراة:

ستنطلق المباراة اليوم في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ستُقام المواجهة على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج بألمانيا، والذي يتسع لـ 44345 متفرج.

القنوات الناقلة للمباراة:

تُنقل المباراة عبر قنوات رياضية مختلفة، وتتيح للمشاهدين متابعة اللقاء بكل حماس وإثارة.