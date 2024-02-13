نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة ريال مدريد امام لايبزيج اليوم 13 فبراير 2024 فى دورى ابطال اوروبا وما القنوات الناقلة للقاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتواجه ريال مدريد في مواجهة صعبة مع نادي لايبزيج الألماني في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.
يبحث مشجعو الكرة الأوروبية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة للمباراة، ونقدم لكم تفاصيل التشكيلة المتوقعة لكل فريق.
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:
- حارس المرمى: كيبا أريزابالاغا
- خط الدفاع: فيرلان ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديغير، لوكاس فاثكيز
- خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، لوكاس مودريتش
- خط الهجوم: براهيم دياز، رودريغو، خوسيلو
تشكيلة لايبزيج المتوقعة:
- حراسة المرمى: بلاسويش
- خط الدفاع: هينريشس، سيماكان، أوربان، راوم
- خط الوسط: سيفالد، شلاغر، سيمونس
- خط الهجوم: فيرنر، أولمو، أوبيندا
موعد المباراة:
ستنطلق المباراة اليوم في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ستُقام المواجهة على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج بألمانيا، والذي يتسع لـ 44345 متفرج.
القنوات الناقلة للمباراة:
تُنقل المباراة عبر قنوات رياضية مختلفة، وتتيح للمشاهدين متابعة اللقاء بكل حماس وإثارة.