مصطفى محمد يسجل إحصائية مميزة مع نانت

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أحمد جودة - القاهرة - حقق مصطفى محمد نجم منتخب مصر، إحصائية مميزة مع فريقه نانت الفرنسي في الموسم الحالي.

رقم مميز لـ مصطفى محمد مع نانت

سجل مصطفى محمد، هدفًا رائعًا من ركلة حرة أمام تولوز في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الفرنسي، وانتهت بفوز نانت بهدفين مقابل هدف واحد.

وسلط حساب نادي نانت الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، الضوء على إحصائية مميزة للنجم المصري مصطفى محمد بعد هدفه أمام تولوز في المباراة الماضية.

ذكر حساب نانت: “إحصائيات مهاجمنا المصري: مصطفى محمد بات هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدفين من ركلة حرة مباشرة هذا الموسم”.

وخاض مصطفى محمد، 17 مباراة مع فريق نانت في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

ويحتل فريق نانت، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة من 21 جولة.