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أحمد جودة - القاهرة - عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالهف الذي أحرزه في مواجهة برشلونة أمام غرناطة (3-3)، عدد الأهداف التي سجلها دافيد فيا مع الفريق الكتالوني، بواقع 48 هدفا لكل منهما بقميص البلوجرانا.

ليفاندوفسكي يعادل أهداف فيا مع برشلونة

وسجل لاعب البرسا السابق الأهداف ال48 في 120 مباراة مع برشلونة، في حين وصل ليفاندوفسكي لنفس العدد بعد 78 مباراة فقط.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة قبل موسم ونصف، سجل ليفاندوفسكي أو صنع أهدافا أمام 19 من إجمالي 22 فريقا واجههم بالليجا.