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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الاسبانية أن هناك واحدة من الاسماء المفاجئة قد انضم لقائمة المدربين المحتملين لبرشلونة في الموسم المقبل، خلفا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا.

مرشح مفاجئ لخلافة تشافي في تدريب برشلونة

وسبق وأن اعلن تشافي رحيله عن تدريب البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري وذلك لرفع الحرج عن الادارة.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارة برشلونة وضعت الالماني رالف رانجنيك المدير الفني للمنتخب النمساوي على قائمة المفاوضات تمهيدًا للتفاوض معه لضمه.

ويرتبط رانجنيك مع النمسا بعقد يمتد حتى صيف 2026 وسبق وأن كان مديرًا فنيًا لفريق نادي مانشستر يونايتد بصورة مؤقته لمدة ستة اشهر من ديسمبر 2021 حتى مايو 2022.

ويعد كلوب هو الحلم المستحيل بالنسبة للابورتا حيث يمني النفس بالحصول على خدماته لكن الالماني قد يلجأ للحصول على راحة الموسم القادم فيما يتمتع هانز فليك بأفضليه اكبر لتولي قياده البلوجرانا.