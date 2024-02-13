نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يعرف الزمالك.. نجم الرأس الأخضر يتمنى الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تياجو مانويل بيبي لاعب منتخب الرأس الأخضر ونادي رايو فاليكانو الإسباني، عن مشاركة بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا ومواجهة مصر في مرحلة المجموعات، كما تطرق لرغبته في اللعب بقميص النادي الأهلي حال قدومه إلى “دوري نايل”.

بيبي لاعب الرأس الأخضر: كنا محظوظين بغياب صلاح عن مصر

قال بيبي في تصريحاته لبرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى المصرية: “مصر بلد كبير وسعيد بالأداء الذي قدمنا كمنتخب كاب فيردي في كأس الأمم، أثبتنا أننا لدينا لاعبين تستحق الاحتراف”.

وتابع بيبي: “أتدرب على التسديد جيدًا، عندما تُسنح لي الفرصة للتسديد طوال المباراة أفعل ذلك، وبالأخص من الأماكن التي أتدرب عليها، وحياتي كانت صعبة لم أجد أي شخص من أسرتي مؤمنا بي كلاعب كرة، وكان أهم شئ الدراسة والعمل لكسب المال”.

وأكمل قائلًا: “والدي ووالدتي كانوا يرون أن لعبي سيعطل مسيرتي لكن أنا سعيد بالذي حققته في كرة القدم وحققت حلمي، وشرف كبير لأي لاعب التواجد في مانشستر يونايتد وكنت أشعر بالخوف عندما انضممت إلى الفريق الإنجليزي ولكني سعيد بتلك التجربة التي زادتني ثقة”.

وعن مواجهة منتخب مصر في البطولة الإفريقية، قال: “كنا محظوظين بغياب محمد صلاح في مباراتنا، وشرف كبير لنا اللعب ضد هذا المنتخب، صلاح لاعب خطير ومؤثر مع فريقه ليفربول ولاعب عالمي وأي فريق أوروبي يتمنى تواجد صلاح معه”.

وأشار: “رايو فايكانو ليس في أفضل حالاته لكن نحاول الوصول لترتيب جيد، والدوري الإسباني مثل الإنجليزي وليس سهلًا أن تلعب هناك، ووصلت لي عروضًا من أندية بالفعل ولكني أغلقت الباب للتركيز مع المنتخب وأفكر حاليا بالعروض لاختيار الأفضل”.

بيبي لاعب كاب فيردي

بيبي يعرف فريقين فقط في الدوري المصري

أردف: "أعرف الدوري المصري وأكثر فريقين معجب بهما هما؛ فريق يلعب بالقميص الأحمر والآخر يتضمن قميصه الأهرامات.

وواصل: “لو فكرت الاحتراف في مصر سألعب بالقميص الأحمر وأتمنى بالطبع اللعب في الدوري المصري لأنه يقدم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية”.

وختم: “أعجبني اللاعب رقم 8 في منتخب مصر (يقصد إمام عاشور) لأنه يلعب بطريقة عالمية، ويستحق الاحتراف في أوروبا”.