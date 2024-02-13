محمد صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول بعد شفائه من الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - عاد محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليعود إلى الريدز من جديد.

محمد صلاح يعود إلى ليفربول

وسيكون صلاح جاهزًا لخوض مواجهة برينتفورد المقرر لها يوم السابع عشر من شهر فبراير الجاري لحساب لقاءات الدوري الانجليزي الممتاز.

وستكون مواجهة رفقاء إيفان توني الأولى للفرعون المصري الذي يغيب عن الملاعب منذ 18 يناير الماضي أي إنه احتاج لشهر كامل من أجل التعافي من تلك الاصابة التي ابعدته عن استكمال مشواره الفراعنة في البطولة القارية.

يُذكر أن صلاح سبق وأن غادر معسكر منتخب بلاده في كوت ديفوار وعاد إلى لندن من أجل الخضوع للبرنامج العلاجي الذي تم وضعه بواسطة اطباء ليفربول وذلك بسبب ضعف الامكانيات الطبية في ابيدجان.