نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يواجه خطر خسارة أحد نجومه في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه برشلونة خطر خسارة أحد نجومه الشباب في الصيف المقبل، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية اليوم.

هل يرحل كاسادو عن برشلونة ؟

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن برشلونة قد يفقد مارك كاسادو، الذي يعتبر من أبرز المواهب في الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد كاسادو مع النادي الكتالوني سينتهي في يونيو 2024، وأنه قد يبحث عن خيارات أخرى، إذا لم يقم برشلونة بتمديد عقده، مع العلم أن اللاعب الشاب يلفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في ضمه.

وأضافت الصحيفة أن كاسادو شارك مع الفريق الأول في 38 مباراة، لكنه لعب فقط مباراتين في دوري أبطال أوروبا، وأنه يحظى بإعجاب تشافي هيرنانديز المدرب الجديد للبرسا.

مانشستر سيتي يستعد لخطف كاسادو

ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي قد أعطى الضوء الأخضر لكاسادو ويستعد لتقديم عرض مغري للتعاقد معه في الصيف المقبل.