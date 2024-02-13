نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب باريس يفاجئ الجميع بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مصير النجم كيليان مبابي مع فريقه ومن الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصيف المقبل.

وذكرت تقارير صحفية كثيرة أنه يتبقى خطوات قليلة فقط وسوف ينتقل الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد النجم فابيان رويز لاعب فريق باريس سان جيرمان عند سؤاله عن مستقبل مبابي:" نحن لا نتحدث عن ذلك في غرفة الملابس".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره فريق ريال سوسيداد الإسباني مساء غدا الأربعاء في الدور الستة عشر من عمر بطولة دوري الأبطال.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.