شباب الأهلي مواليد 2005 يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق النادي الأهلي للشباب مواليد 2005 على نظيره نادي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الزمالك بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، ضمن إطار بطولة دوري الجمهورية، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للبطولة.

شباب الأهلي مواليد 2005 يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة

وانطلقت المواجهة بإستحواذ وسيطرة من قبل النادي الأهلي وافتتح بالتسجيل اللاعب محمد أحمد شيبة، كما سجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد رأفت، وانتهى اللقاء بثنائية نظيفة.

وحضر في اللقاء الذي جمع بين الأهلي والزمالك الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، برفقة أيضا جهازه المعاون وهم: علاء عبده المدرب العام ورامي عادل مدرب المنتخب، وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب، وأيمن طاهر مدرب الحراس وقاسم قدري مخطط الأحمال، وذلك لمتابعة المباراة لضم واختيار العناصر الأساسية للمنتخب.



