نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوقع مع حسام وإبراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر.. ومؤتمر صحفي الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

اتحاد الكرة يوقع مع حسام وإبراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول و إبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في الثانية ظهر الخميس ١٥ فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.