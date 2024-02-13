بوفون يفاجئ رونالدو بتصريحات قوية

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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ أسطورة حراسة المرمى الإيطالية جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بتصريحات قوية.

وتحدث بوفون عن المنافسة مع كريستيانو رونالدو خلال السنوات القليلة الماضية عند تواجده مع نادي ريال مدريد الإسباني وأكد أنه سببت له الكثير من المتاعب والإرهاق.

وأكد بوفون في تصريحات له:" في عصرنا هذا، كريستيانو رونالدو، لقد سجل دائمًا ضدي لريال مدريد، إنه أمر لا يُصدق".

وأوضح:" لقد رأيته يقوم بحركات جيدة أثناء المباريات لم أرها من قبل، يمكنك أن ترى أنه كان يتمتع بهذا النوع من الطاقة وذلك نتيجة لتصميمه وإرادته".

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي لعام 2022 من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.