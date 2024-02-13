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أحمد جودة - القاهرة - نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بالكأس والقنوات الناقلة.

نهائي كأس مصر، موعد نهائي كأس مصر، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تغير موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك وإقامتها للمرة الأولى خارج البلاد منذ انطلاق البطولة الأقدم والأعرق من نحو 102 بالمملكة العربية السعودية.

نقل النهائي

وأعلن كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، عن استضافة المملكة العربية السعودية، لمباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022-2023، بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث أصدرت الشركة المتحدة للرياضة بيان رسمي أكدت من خلاله استضافة المملكة العربية السعودية، لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في مدينة الرياض.

نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك

كأس مصر

وأعلن اتحاد الكورة عن تغير موعد مباراة النهائي حيث ستقام المباراة يوم 8 مارس المقبل، كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية لموسم الرياض، وستلعب المباراة على أرضية ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

نهائي كأس مصر.. أسباب نقل المباراة للمملكة العربية السعودية

كأس مصر

وأشار يان الاتحاد المصري والسعودي إلى أن قرار نقل وإقامة المباراة النهائية من بطولة كأس مصر خارج الحدود المصرية يرجع إلى شأنها الكبير كشأن الكثير من البطولات العالمية التي أقيمت خارج حدودها لتلبية مطالب الجماهير بالخارج، وتحقيقًا لإيرادات مالية تعود بالنفع على الاتحادات والأندية، بجانب ضرورة أن تكون جزءًا من الفعاليات الكبرى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما أكد عليه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي: "حيث قال أن هذا القرار يأتي لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأن استقطاب وجلب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض، يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر".

ويشار إلى أنه كان من المفترض أن تقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لموسم "2022-2023" يوم 13 مارس المقبل، قبل أن يتم تغير الموعد والاستقرار على إقامة المباراة يوم 8 مارس بالسعودية.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي، بينما تمكن الزمالك من إقصاء نادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.