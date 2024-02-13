نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم مانشستر يونايتد يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، خلال الانتقالات الصيفية القادمة هذا الموسم.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

وفقًا لبعض التقارير الإنجليزية، فإن ريال مدريد يسعى للتوقيع مع راسموس هويلوند، الذي يلعب في خط هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد سيبعث بكشافين لمتابعة اللاعب الدنماركي راسموس هويلوند في مبارياته مع مانشستر يونايتد.

وقد أبدى اللاعب الدنماركي هويلوند أداءً مميزا مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، ما جعله محل اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

ريال مدريد يتأهب لمواجهة لايبزيج في دوري الأبطال

وسيواجه ريال مدريد فريق لايبزيج الألماني، مساء اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.