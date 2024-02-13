نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب نيجيريا يقترب من الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدوري السعودي للمحترفين يضع عينه على الدولي النيجيري ويليام تروست إيكونج، لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء الموسم الحالي.

وحصل ويليام تروست على جائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2023، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى النهائي الذي خسره أمام كوت ديفوار.

فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل انضمام إيكونج إلي الدوري السعودي

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن إيكونج محل اهتمام الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يذكر رومانو إسم النادي الذي يسعى للتعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا، الذي يمتد عقده حتى صيف 2026.

ويذكر أن إيكونج شارك في كل مباريات منتخب نيجيريا، وسجل 3 أهداف في البطولة، ونال جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.