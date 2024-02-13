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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق النادي الأهلي للشباب مواليد 2005 على نظيره نادي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الزمالك بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، ضمن إطار بطولة دوري الجمهورية، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للبطولة.

"الروح الرياضية والمهنية بعافية شوية".. أول رد من المنيسي بعد فوز الأهلي على الزمالك

ونشر إبراهيم المنيسي الإعلامي الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به قائلا: "شباب الاهلي مواليد 2005 يهزم الزمالك في ملعبه بميت عقبه 2-0 المباراه نقلتها قناه الزمالك انتظرت اشوف الهدفين بعد الصفارة التي سبقتها تسع دقائق كاملة كوقت بدل الضائع لكن شاشه الزمالك اكتفت بعد الصفارة بعرض فرصتين من كورنر للزمالك.. ورفضوا اعاده هدفي المباراه. الروح الرياضيه والمهنيه بعافيه شوية".

وانطلقت المواجهة بإستحواذ وسيطرة من قبل النادي الأهلي وافتتح بالتسجيل اللاعب محمد أحمد شيبة، كما سجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد رأفت، وانتهى اللقاء بثنائية نظيفة.

وحضر في اللقاء الذي جمع بين الأهلي والزمالك الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، برفقة أيضا جهازه المعاون وهم: علاء عبده المدرب العام ورامي عادل مدرب المنتخب، وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب، وأيمن طاهر مدرب الحراس وقاسم قدري مخطط الأحمال، وذلك لمتابعة المباراة لضم واختيار العناصر الأساسية للمنتخب.

