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أحمد جودة - القاهرة - فوز جمهورية شبين ومصر للمقاصة ودكرنس في المرحلة الثانية للمحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الأولى للمرحلة الثانية للبقاء في دوري المحترفين عن فوز فريق جمهورية شبين بقيادة ابو العينين شحاته على فريق النجوم بقيادة أحمد ساري بهدفين مقابل هدف.



تقدم جمهورية شبين بهدف احمد الشامي وتعادل على بهيج للنجوم وفي الشوط الثاني سجى استفن اشيلى الهدف الثاني بشبين.



- فوز فريق دكرنس بقيادة حسن موسى على فريق النصر للتعدين بقياده عطيه صابر بهدف دون رد سجله أحمد عصام شيكو في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

- فوز فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج على فريق وي بقيادة هاني العقبي بهدف دون رد سجله احمد فتحي في الشوط الثاني.



- تعادل فريق بترول اسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود مع فريق مكادى بقيادة نبيل محمود سلبيًا.



- تعادل فريق اسوان بقيادة هشام زكريا مع فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه سلبيًا.



ترتيب المجموعة

1- بترول اسيوط 29 نقطة

2- ابو قير للاسمده 26 نقطة

3- وي 24 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- اسوان 23 نقطة

6- جمهورية شبين 17 نقطة

7- مكادى 16 نقطة

8- النجوم 13 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقاط

10- النصر للتعدين 6 نقاط