انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني للجمباز يشارك في بطولة كأس العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجهت بعثة المنتخب الوطني للجمباز، الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، حيث ستقام جولة القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 18 الشهر الحالي.



ويتكون وفد المنتخب الوطني من عادل عودة، رئيساً للوفد ومنير صقر (حكماً)، وبدور الرواشدة (معالجة)، والمدرب جورجن سيريكانيان، واللاعبان أحمد أبو السعود (حصان المقابض)، وسليم ناغوج (حصان القفز).



ويتطلع لاعبا المنتخب الوطني، أحمد أبو السعود وسليم ناغوج، إلى الصعود إلى منصة التتويج، وذلك لزيادة فرصتهما في التأهل إلى أولمبياد باريس المقبل، قبيل المشاركات في الجولات الثلاث المقبلة من بطولة كأس العالم، والتي ستقام في ألمانيا وأذربيجان وقطر .