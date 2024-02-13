انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2005 .. الأبيض يسقط بثنائية (فيديو) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2005 بخسارة الفارس الأبيض بهدفين نظيفين خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على ملعب الأبيض بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للبطولة.
نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2005
- وافتتح أهداف مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2005، المارد الأحمر عن طريق اللاعب محمد أحمد شيبة والثاني سجله اللاعب محمد رأفت لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.
تشكيل الأهلي ضد الزمالك
- حارس المرمى حازم جمال، معتز محمد، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، محمود لبيب، أحمد وحيد، يوسف جمال، طارق فوزي، فارس خالد، إبراهيم عادل، محمد أحمد شيبا.
تشكيل الزمالك
وفي المقابل بدأ فريق الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:
- في حراسة المرمى: أحمد جمال.
- في خط الدفاع: علي عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم – أحمد الخضري.
- في خط الوسط: محمد السيد – يوسف أحمد حسن – عمار ياسر – أنس وائل – ترافيس موتيابا.
- ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، يوسف حمادة “حارس مرمى”، ويوسف وائل، وعلي نوفل، وأحمد خالد السمبوك، وياسين محمد حافظ، ومحمود الحصري، وإبراهيم ممدوح، وزياد محمد، وأحمد نيازي.
- المواجهة التي شهدت حضور الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض مع جهازه المعاون وهما علاء عبده المدرب العام ورامي عادل مدرب المنتخب، وأيمن طاهر مدرب الحراس وقاسم قدري مخطط الأحمال وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب.
- كما تواجد في المباراة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم جوميز.
- وتأهل للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية مواليد 2005 الفرق أصحاب المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى وهما الأهلي، زد، إنبي، الزمالك، بيراميدز، فاركو، الاتحاد، بتروجت، القناة والإسماعيلي، وتحتفظ الفرق بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.