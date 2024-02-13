انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2005 .. الأبيض يسقط بثنائية (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2005 بخسارة الفارس الأبيض بهدفين نظيفين خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على ملعب الأبيض بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2005

وافتتح أهداف مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2005، المارد الأحمر عن طريق اللاعب محمد أحمد شيبة والثاني سجله اللاعب محمد رأفت لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك

حارس المرمى حازم جمال، معتز محمد، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، محمود لبيب، أحمد وحيد، يوسف جمال، طارق فوزي، فارس خالد، إبراهيم عادل، محمد أحمد شيبا.

تشكيل الزمالك

وفي المقابل بدأ فريق الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي: