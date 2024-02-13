نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لـ الأهلي.. غياب الدبابة عن مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الإعلامي أحمد شوبير بأن النادي الأهلي سيفتقد خدمات المحترف المالي أليو ديانج في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن دوري أبطال إفريقيا، وذلك على صفحته الشخصية على فيس بوك.

شوبير يعلن غياب ديانج ضد بلوزداد في دوري الأبطال

وقال شوبير:"الأهلي سيخوض مباراة شباب بلوزداد دون أليو ديانج بسبب إصابته بكدمة في الركبة".

وكان نجم الكرة المصرية ماهر همام قد أعلن عن غياب ثلاثة لاعبين من الأهلي عن مباراة شباب بلوزداد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر ماهر همام على حسابه بفيسبوك:" لن يشارك أليو ديانج _ بيرسي تاو _ وسام أبو علي.. في مباراة شباب بلوزداد للإصابة".

ويتابع أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي، برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي في الجيم بجانب التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أليو ديانج ما زال يتلقى العلاج والتدريب للتخلص من آلام الكدمة في الركبة التي أصيب بها مؤخرا.

وأضاف طبيب الفريق أن ديانج يخضع لفحوصات طبية دورية لمتابعة حالته واستكمال برنامجه التدريبي في الفترة القادمة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب لن يكون جاهزا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري وسيستمر في العلاج والتأهيل في القاهرة؛ بناء على نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب.

موعد مباراة الأهلي ضد بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة فريق شباب بلوزداد الجزائري المقررة مساء الجمعة المقبلة ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.