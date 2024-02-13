نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل مع الجونة 2/2 بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي لفريقي المصري البورسعيدي والجونة بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وبهذه النتيجة يحتل النادي المصري المركز السادس برصيد 17 بينما يحتل الجونة للمركز العاشر برصيد 14.

احرز فريق الجونة الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب أحمد محمود من تسديدة قوية في مرمي الفريق البورسعيدي.

سجل الهدف الأول للنادي المصري عن طريق ميدو جابر في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

سجل فريق الجونة الهدف الثاني في الدقيقة 48.

سجل الهدف الثاني للمصري محمد الشامي في الدقيقة 93

تشكيل المصري ضد الجونة

وضمت تشكيلة الفريق البورسعيدي في مواجهة فريق الجونة كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد طارق، حسين السيد لخط الدفاع، عمرو موسى، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، حسين فيصل، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، احمد عيد، أحمد أيمن منصور، معتز زدام، يوسف الجوهري، أمادو با، صلاح محسن، غيلاس قناوي، ليستويل أمانكونا.



تشكيل الجونة ضد المصري

وضمت تشكيلة فريق الجونة ضد المصري كل من:

صبحي سليمان لحراسة المرمى، عبد الله عبادي، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول كثلاثي قلب دفاع ، يتقدمهم رباعي خط الوسط أحمد محمود ، محمد الدغيمي، رضا صلاح، كمال أبو الفتوح، فيما يتكون خط الهجوم من الثلاثي أيمن موكا، أرنو راندريانانتيناينا، والكاميروني فرانك ايتوجا المعار من المصري.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من أحمد مسعود ، احمد شوشة ، محمد الصباحي، نور السيد، محمود العوكش، أشرف مجدي، محمد دونجا، ايمانويل لاكي، مازن ياسر.

موعد مباراة المصري والجونة

انطلقت مباراة المصري والجونة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

نقلت مباراة المصري والجونة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.



ابراهيم محمد حكمًا لمباراة المصري والجونة

وأدار هذه المباراة الطاقم التحكيم المكون من: ابراهيم محمد حكمًا للساحة ومعه كل من صالح عفيفي وماجد المليجي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمود الدسوقي.