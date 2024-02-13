نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. صلاح يعود لتدريبات ليفربول ونجم الرأس الأخضر يتمني الانتقال إلى الأهلي واحصائية مميزة لـ مصطفى محمد مع نانت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في السطور التالية:

محمد صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول بعد شفائه من الإصابة

عاد محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليعود إلى الريدز من جديد.

وسيكون صلاح جاهزًا لخوض مواجهة برينتفورد المقرر لها يوم السابع عشر من شهر فبراير الجاري لحساب لقاءات الدوري الانجليزي الممتاز.

وستكون مواجهة رفقاء إيفان توني الأولى للفرعون المصري الذي يغيب عن الملاعب منذ 18 يناير الماضي أي إنه احتاج لشهر كامل من أجل التعافي من تلك الاصابة التي ابعدته عن استكمال مشواره الفراعنة في البطولة القارية.

يُذكر أن صلاح سبق وأن غادر معسكر منتخب بلاده في كوت ديفوار وعاد إلى لندن من أجل الخضوع للبرنامج العلاجي الذي تم وضعه بواسطة اطباء ليفربول وذلك بسبب ضعف الامكانيات الطبية في ابيدجان.

نجم الرأس الأخضر يتمنى الانتقال إلى الأهلي

تحدث تياجو مانويل بيبي لاعب منتخب الرأس الأخضر ونادي رايو فاليكانو الإسباني، عن مشاركة بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا ومواجهة مصر في مرحلة المجموعات، كما تطرق لرغبته في اللعب بقميص النادي الأهلي حال قدومه إلى “دوري نايل”.

قال بيبي في تصريحاته لبرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى المصرية: “مصر بلد كبير وسعيد بالأداء الذي قدمنا كمنتخب كاب فيردي في كأس الأمم، أثبتنا أننا لدينا لاعبين تستحق الاحتراف”.

وتابع بيبي: “أتدرب على التسديد جيدًا، عندما تُسنح لي الفرصة للتسديد طوال المباراة أفعل ذلك، وبالأخص من الأماكن التي أتدرب عليها، وحياتي كانت صعبة لم أجد أي شخص من أسرتي مؤمنا بي كلاعب كرة، وكان أهم شئ الدراسة والعمل لكسب المال”.

وأكمل قائلًا: “والدي ووالدتي كانوا يرون أن لعبي سيعطل مسيرتي لكن أنا سعيد بالذي حققته في كرة القدم وحققت حلمي، وشرف كبير لأي لاعب التواجد في مانشستر يونايتد وكنت أشعر بالخوف عندما انضممت إلى الفريق الإنجليزي ولكني سعيد بتلك التجربة التي زادتني ثقة”.

وعن مواجهة منتخب مصر في البطولة الإفريقية، قال: “كنا محظوظين بغياب محمد صلاح في مباراتنا، وشرف كبير لنا اللعب ضد هذا المنتخب، صلاح لاعب خطير ومؤثر مع فريقه ليفربول ولاعب عالمي وأي فريق أوروبي يتمنى تواجد صلاح معه”.

وأشار: “رايو فايكانو ليس في أفضل حالاته لكن نحاول الوصول لترتيب جيد، والدوري الإسباني مثل الإنجليزي وليس سهلًا أن تلعب هناك، ووصلت لي عروضًا من أندية بالفعل ولكني أغلقت الباب للتركيز مع المنتخب وأفكر حاليا بالعروض لاختيار الأفضل”.

الرأس الأخضر

أردف: "أعرف الدوري المصري وأكثر فريقين معجب بهما هما؛ فريق يلعب بالقميص الأحمر والآخر يتضمن قميصه الأهرامات.

وواصل: “لو فكرت الاحتراف في مصر سألعب بالقميص الأحمر وأتمنى بالطبع اللعب في الدوري المصري لأنه يقدم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية”.



وختم: “أعجبني اللاعب رقم 8 في منتخب مصر (يقصد إمام عاشور) لأنه يلعب بطريقة عالمية، ويستحق الاحتراف في أوروبا”.

مصطفى محمد يسجل إحصائية مميزة مع نانت

حقق مصطفى محمد نجم منتخب مصر، إحصائية مميزة مع فريقه نانت الفرنسي في الموسم الحالي.

سجل مصطفى محمد، هدفًا رائعًا من ركلة حرة أمام تولوز في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الفرنسي، وانتهت بفوز نانت بهدفين مقابل هدف واحد.

وسلط حساب نادي نانت الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، الضوء على إحصائية مميزة للنجم المصري مصطفى محمد بعد هدفه أمام تولوز في المباراة الماضية.

ذكر حساب نانت: “إحصائيات مهاجمنا المصري: مصطفى محمد بات هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدفين من ركلة حرة مباشرة هذا الموسم”.

وخاض مصطفى محمد، 17 مباراة مع فريق نانت في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.



ويحتل فريق نانت، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة من 21 جولة.