نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء نبيل يجتمع بالرفاعي ووائل رياض.. ويتوجه إلى تونس لحضور اجتماعات اتحاد شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية، لوضع استراتيجية العمل وخطة تطوير الكرة النسائية خلال المرحلة المقبلة.

علاء نبيل يجتمع بالرفاعي ووائل رياض

كما عقد المدير الفني لاتحاد الكرة اجتماعا مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لمتابعة استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

ومن المقرر أن يتوجه علاء نبيل إلى الأراضي التونسية غدًا الأربعاء، لحضور اجتماعات المديرين الفنيين لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، والمقرر اقامته يوم الجمعة المقبل.

