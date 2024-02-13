نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعمري: أتمنى أن لا تخرج الجماهير عن الروح الرياضية والإنجرار وراء فتنة الذباب الاعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر موسى التعمري نجم منتخب الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة خاصة للجماهير ووجه لهم نصيحة بعدم الخروج عن الروح الرياضية والإنجرار وراء الفتنة.

ونشر التعمري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي X، قائلا: "طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل".

وواصل حديثه: "المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والإنجرار وراء فتنة "الذباب الاعلامي والالكتروني".



واستكمل: "فالعلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة"

واختتم: "قلوبنا مع غزة، رفح تحت القصف".