نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوان جيد خارج المباريات الأفريقية بقرار من الكاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أصداء اعتذار الحكم المغربي رضوان جيد، عن إدارة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة الافريقية المنصرمة، مستمرة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

"كاف".

واتخذ الاتحاد الافريقي قراره في الحادثة باستبعاد الحكم المغربي من إدارة مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية"، وعدم الاعتماد عليه مستقبلا.

إضافة على ذلك تم تعيين الحكم سمير القزاز بديلا عنه، لإدارة مباراة النجم الساحلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.



بداية القصة

الأزمة بدأت بعد إعلان طاقم حكام المباريتين الأخيرتين في دوري ابطال افريقيا الذي اختير على اثرها رضوان جيد لإدراك مباراة المركز الثالث والربع، والموريتاني دحان بيده للنهائي.

إلا أن الحكم المغربي قد اعتذر عن قيادة المباراة بداعي الاحتجاج على الاختيارات ليغادر كوت ديفوار ليلة مباراة المركز الثالث والرابع والذي جمعت بين جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطية.