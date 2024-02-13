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أحمد جودة - القاهرة - قام محمود الخطيب، رئيس النادي النادي الأهلي، باستقبال ظهر اليوم، جونزالو أوريولابيتا، سفير الأرجنتين بالقاهرة خلال زيارته لمقر النادي بالجزيرة.

الخطيب يستقبل سفير الأرجنتين ويُهديه درع وعلم الأهلي

حرص الكابتن الخطيب على الترحيب بالسفير الأرجنتيني والوفد المرافق له، وعقد جلسة مطولة معهم، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وقام السفير جونزالو أوريولابيتا بجولة داخل مقر الجزيرة، تفقد خلالها ملعب مختار التتش، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، والنصب التذكاري للشهداء، وصالة الجمباز، ودولاب البطولات.

في ختام الزيارة، قام الكابتن محمود الخطيب بإهداء السفير الأرجنتيني درع وعلم وقميص النادي، فيما حرص السفير على تقديم قميص منتخب الأرجنتين للكابتن الخطيب.

وعبر أوريولابيتا عن سعادته الكبيرة بزيارة النادي الأهلي ومقابلة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أنه من محبي النادي، ويحرص بشكل مستمر على متابعة مبارياته، ويعلم البطولات العديدة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأعرب السفير الأرجنتيني عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المميزة للنادي، وامتلاكه للعديد من المرافق المصممة بأحدث الطرق العالمية، مؤكدًا أنه سيحرص على المشاركة في أي فعاليات تخص النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

Ali